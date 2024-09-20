Армія РФ вбила двох та поранила чотирьох людей на Херсонщині

У результаті російського обстрілу Херсона та Станіслава Херсонської області загинули дві людини 74-річна жінка та 27-річний чоловік, ще 4 людини постраждали.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська ОВА в Telegram, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Прокудіна: "Ворог атакував Станіслав Білозерської громади. Внаслідок обстрілу населеного пункту росіяни обірвали життя 74-річної жінки. Вона загинула на місці".

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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття родичам вбитої. Водночас у Херсонській ОВА повідомили, окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жителя Дніпровського району Херсона.

Внаслідок атаки постраждав 49-річний чоловік. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Оновлено: Згодом Мрочко повідомив, що росіяни вбили одну людину та поранити ще 4 в Херсоні за 20 вересня.

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Пряма мова Мрочка: " Чоловіку, якого вбили окупанти, було 27 років. Поранені - теж чоловіки 49, 60, 62 та 64 років. Усі вони отримали тілесні ушкодження внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона".