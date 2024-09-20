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Армия РФ убила двух и ранила четырех человек на Херсонщине

Анастасия ПроцПятница, 20 сентября 2024, 19:40
Армия РФ убила двух и ранила четырех человек на Херсонщине
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского обстрела Херсона и Станислава Херсонской области погибли два человека 74-летняя женщина и 27-летний мужчина, еще 4 человека пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь Прокудина: "Враг атаковал Станислав Белозерской громады. В результате обстрела населенного пункта россияне оборвали жизнь 74-летней женщины. Она погибла на месте".

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Детали: Глава ОВА выразил соболезнования родственникам убитой. В то же время в Херсонской ОГА сообщили, оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жителя Днепровского района Херсона.

В результате атаки пострадал 49-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и ранением ноги. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Обновлено: Впоследствии Мрочко сообщил, что россияне убили одного человека и ранили еще 4 в Херсоне за 20 сентября.

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Прямая речь Мрочко: "Мужчине, которого убили оккупанты, было 27 лет. Раненые - тоже мужчины 49, 60, 62 и 64 лет. Все они получили телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона".

ХерсонХерсонская областьжертвыобстрел
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