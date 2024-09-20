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Країни Балтії та Польща: Купівля СПГ у Росії підриває згуртованість ЄС

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 19:59
Країни Балтії та Польща: Купівля СПГ у Росії підриває згуртованість ЄС
фото: Getty Images

У спільному зверненні голови комісій у справах ЄС парламентів Балтійських країн і Польщі повідомляють, що Європейський Союз повинен якнайшвидше завершити імпорт скрапленого природного газу з Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: "Продовжуючи закуповувати скраплений природний газ у Росії, Європейський Союз залишається залежним від держави, яка використовує енергію як гібридну зброю і засіб для маніпуляції. Це підриває єдність ЄС і знижує довіру з боку громадськості", – наголошують депутати в листі.

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Вони стверджують, що кожен заплачений Росії за енергію євро допомагає фінансувати війну проти України і являє собою пряму загрозу для ЄС.

За словами депутатів, імпорт з Росії необхідно повністю припинити за допомогою політичної волі. Вони зазначають, що наявні та споруджувані термінали скрапленого природного газу мають виконати свою початкову мету: урізноманітнити маршрути імпорту газу і дозволити ЄС припинити імпорт газу з Росії, а не навпаки.

"Ці потужності не повинні стати лазівкою, через яку російський газ потраплятиме в Європу", – підкреслюють голови комісій.

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Підписанти звернення закликають Європейську комісію, Європейський парламент, парламенти та уряди держав-членів ЄС діяти швидко, щоб досягти поставленої Європейською комісією мети і встановити 1 січня 2027 року терміном остаточного завершення імпорту газу з Росії.

У листі підкреслюється, що рішення завершити імпорт енергії з Росії має бути довгостроковим зобов'язанням. "Ми повинні залишатися непохитними в тому, що стосується зміцнення наших безпеки і стійкості, шукаючи рішення, які відповідають цінностям Євросоюзу", – повідомляється у зверненні.

Депутати закликають продовжити дипломатичні зусилля зі зміцнення відносин із надійними постачальниками енергії з інших регіонів, наприклад, Центральної Азії, Близького Сходу, США і Норвегії, щоб забезпечити стабільне і різнобічне енергопостачання, не допускаючи в такий спосіб ситуації, в якій залежність Європейського Союзу від російської енергії зміниться на залежність від будь-якого іншого нестабільного постачальника.

Голови комісій у справах ЄС парламентів Естонії, Латвії, Литви та Польщі на початку тижня зустрілися у Вільнюсі, щоб обговорити спільні пріоритети, як-от захист зовнішнього кордону та енергетична безпека.

Як повідомляли, у липні 2024 року Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

Теперішня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон нещодавно заявляла, що ЄС вже готовий повністю відмовитися від постачання з Росії.

13 вересня австрійська компанія Wien Energie GmbH оголосила, що з наступного року вперше за останні десятиліття відмовиться від використання російського палива. 

БалтіяПольщаРосіяЄС
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