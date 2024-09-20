Страны Балтии и Польша: Покупка СПГ у России подрывает сплоченность ЕС

В совместном обращении главы комиссий по делам ЕС парламентов Балтийских стран и Польши сообщают, что Европейский Союз должен как можно быстрее завершить импорт сжиженного природного газа из России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Postimees

Детали: "Продолжая закупать сжиженный природный газ в России, Европейский Союз остается зависимым от государства, которое использует энергию как гибридное оружие и средство для манипуляции. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие со стороны общественности", – отмечают депутаты в письме и утверждают, что каждый заплаченный России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и представляет собой прямую угрозу для ЕС.

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По словам депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить с помощью политической воли. Они отмечают, что имеющиеся и строящиеся терминалы сжиженного природного газа должны выполнить свою первоначальную цель: разнообразить маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт газа из России, а не наоборот. "Эти мощности не должны стать лазейкой, через которую российский газ будет попадать в Европу", – подчеркивают главы комиссий.

Подписанты обращения призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС действовать быстро, чтобы достичь поставленной Европейской комиссией цели и установить 1 января 2027 года сроком окончательного завершения импорта газа из России.

В письме подчеркивается, что решение завершить импорт энергии из России должно быть долгосрочным обязательством. "Мы должны оставаться непоколебимыми в том, что касается укрепления наших безопасности и устойчивости, ища решения, которые соответствуют ценностям Евросоюза", – сообщается в обращении.

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Депутаты призывают продолжить дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергии из других регионов, например, Центральной Азии, Ближнего Востока, США и Норвегии, чтобы обеспечить стабильное и разностороннее энергоснабжение, не допуская таким образом ситуации, в которой зависимость Европейского Союза от российской энергии изменится на зависимость от любого другого нестабильного поставщика.

Председатели комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в начале недели встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

Нынешний еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно заявляла, что ЕС уже готов полностью отказаться от поставок из России.

13 сентября австрийская компания Wien Energie GmbH объявила, что со следующего года впервые за последние десятилетия откажется от использования российского топлива.