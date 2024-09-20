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Зеленський у Нью-Йорку зустрінеться з Шольцом

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 20:42
Зеленський у Нью-Йорку зустрінеться з Шольцом
Зеленський і Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку (США).

Джерело: ntv з посиланням на джерела в німецькому уряді, пише "Європейська правда"

Деталі: Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.

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Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у Сполучені Штати, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

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ЗеленськийШольцСША
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