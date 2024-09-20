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Зеленский в Нью-Йорке встретится с Шольцем

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 20:42
Зеленский в Нью-Йорке встретится с Шольцем
Зеленский и Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Нью-Йорке (США).

Источник: ntv со ссылкой на источники в немецком правительстве, пишет "Европейская правда"

Детали: Тогда же запланированы переговоры Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают правительственные источники.

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Зеленский хочет представить "план победы" в оборонительной борьбе против российских оккупантов во время своего визита в США. На четверг в Вашингтоне запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", – сказал высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, на брифинге, посвященном поездке канцлера.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты, где в частности планирует ознакомить со своим "планом победы" действующего президента Джо Байдена и кандидатов Камалу Харрис и Дональда Трампа.

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ЗеленскийШольцСША
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