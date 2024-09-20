Росіяни вдарили по будівлі освітнього центру в Дніпрі: постраждав 19-річний юнак

У результаті російського удару по будівлі освітнього центру в Дніпрі 20 вересня постраждав 19-річний хлопець.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили

Пряма мова: "Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості".

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Деталі: Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА, частково зруйновано будівлю освітнього центру. Наразі триває обстеження території.

Раніше повітряники попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.

Оновлено: О 21:36 Лисак уточнив, що через ворожий удар по місту постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні садна та перелом. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

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Крім будівлі освітнього центру, загарбники потрощили 11 авто.