Росіяни вдарили по будівлі освітнього центру в Дніпрі: постраждав 19-річний юнак
П'ятниця, 20 вересня 2024, 21:23
У результаті російського удару по будівлі освітнього центру в Дніпрі 20 вересня постраждав 19-річний хлопець.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили
Пряма мова: "Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості".
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Деталі: Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА, частково зруйновано будівлю освітнього центру. Наразі триває обстеження території.
Раніше повітряники попереджали про швидкісну ціль на Дніпро.
Оновлено: О 21:36 Лисак уточнив, що через ворожий удар по місту постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні садна та перелом. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.
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Крім будівлі освітнього центру, загарбники потрощили 11 авто.