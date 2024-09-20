Россияне ударили по зданию образовательного центра в Днепре: пострадал 19-летний юноша
В результате российского удара по зданию образовательного центра в Днепре 20 сентября пострадал 19-летний парень.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силы
Прямая речь: "Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести".
Детали: Также, по словам главы Днепропетровской ОВА, частично разрушено здание образовательного центра. Сейчас продолжается обследование территории.
Ранее воздушники предупреждали о скоростной цели на Днепр.
Обновлено: В 21:36 Лысак уточнил, что из-за вражеского удара по городу пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Кроме здания образовательного центра, захватчики разбили 11 авто.