Россияне ударили по зданию образовательного центра в Днепре: пострадал 19-летний юноша

В результате российского удара по зданию образовательного центра в Днепре 20 сентября пострадал 19-летний парень.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силы

Прямая речь: "Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести".

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Детали: Также, по словам главы Днепропетровской ОВА, частично разрушено здание образовательного центра. Сейчас продолжается обследование территории.

Ранее воздушники предупреждали о скоростной цели на Днепр.

Обновлено: В 21:36 Лысак уточнил, что из-за вражеского удара по городу пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

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Кроме здания образовательного центра, захватчики разбили 11 авто.