Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

По всій Україні лунала повітряна тривога: в РФ злітав носій "Кинджалів"

Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 21:59
По всій Україні лунала повітряна тривога: в РФ злітав носій Кинджалів
ілюстративне фото від Getty Images

На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Тривога почалася після дев'ятої вечора і тивала приблизно пів години.

Реклама:

За даними ПС, по всій території України існувала ракетна небезпека через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

 

Повітряні сили повідомляли також, що на Дніпропетровщину рухалась "швидкісна ціль", а на Херсонщині група дронів летіла у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

Нагадаємо: В останнє "Українська правда" писала про всеукраїнську тривогу через МіГ-31К ще 13 серпня.

повітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
повітряна тривога
Росіяни запускали ударні безпілотники
У кількох областях оголошена повітряна тривога: росіяни запустили БпЛА
ЗМІ: У Сумах пролунали вибухи
Останні новини
22:06
Росіяни запустили "Шахеди" з півночі
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: