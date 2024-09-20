По всій Україні лунала повітряна тривога: в РФ злітав носій "Кинджалів"

На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Тривога почалася після дев'ятої вечора і тивала приблизно пів години.

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За даними ПС, по всій території України існувала ракетна небезпека через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Повітряні сили повідомляли також, що на Дніпропетровщину рухалась "швидкісна ціль", а на Херсонщині група дронів летіла у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

Нагадаємо: В останнє "Українська правда" писала про всеукраїнську тривогу через МіГ-31К ще 13 серпня.