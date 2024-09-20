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По всей Украине звучала воздушная тревога: в РФ взлетал носитель "Кинжалов"

Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 21:59
По всей Украине звучала воздушная тревога: в РФ взлетал носитель Кинжалов
иллюстративное фото от Getty Images

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Тревога началась после девяти вечера и длилась примерно полчаса.

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По данным ВС, по всей территории Украины существовала ракетная опасность из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, предназначенного для ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

 

Воздушные силы сообщали также, что на Днепропетровщину летела "скоростная цель", а на Херсонщине группа дронов двигалась в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

Напомним: В последний раз "Украинская правда" писала о всеукраинской тревоге из-за МиГ-31К еще 13 августа.

воздушная тревогавойна
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