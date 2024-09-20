По всей Украине звучала воздушная тревога: в РФ взлетал носитель "Кинжалов"
Пятница, 20 сентября 2024, 21:59
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Тревога началась после девяти вечера и длилась примерно полчаса.
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По данным ВС, по всей территории Украины существовала ракетная опасность из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, предназначенного для ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Воздушные силы сообщали также, что на Днепропетровщину летела "скоростная цель", а на Херсонщине группа дронов двигалась в направлении Николаевщины северо-западным курсом.
Напомним: В последний раз "Украинская правда" писала о всеукраинской тревоге из-за МиГ-31К еще 13 августа.