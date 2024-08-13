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По всій Україні лунала тривога через російський МіГ

Ірина БалачукВівторок, 13 серпня 2024, 07:50
По всій Україні лунала тривога через російський МіГ
Скриншот з карти тривог

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території каїни через зліт у Росії винищувача МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

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Оновлено: О 7:47 тривоги почали скасувати. Небезпека тривала близько 27 хв.

Передісторія:

повітряна тривога
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