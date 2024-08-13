По всій Україні лунала тривога через російський МіГ
Вівторок, 13 серпня 2024, 07:50
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території каїни через зліт у Росії винищувача МіГ-31 К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Оновлено: О 7:47 тривоги почали скасувати. Небезпека тривала близько 27 хв.
Передісторія:
- Увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків. Небезпека тривала до 7:15 ранку 13 серпня.
- Згодом Повітряні сили повідомили, що уночі 13 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", 30 ворожих дронів вдалося знищити.