Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії
П'ятниця, 20 вересня 2024, 22:43
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.
Джерело: Головне управління розвідки МО України
Дослівно: "Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України."
Реклама:
Україна евакуювала з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 20, 2024
Відео: Головне управління розвідки МО України pic.twitter.com/fdSRURKUJ9
Деталі: Повідомляється, що в результаті спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок і одна дитина.