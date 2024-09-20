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Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії

Анастасія ПроцП'ятниця, 20 вересня 2024, 22:43
Україна евакуювала чотирьох своїх громадян із Сирії
фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ спільно евакуювали з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "Це стало можливим завдяки самовідданій роботі фахівців Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України."

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Деталі: Повідомляється, що в результаті спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок і одна дитина.

ГУРСирія
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