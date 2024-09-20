Украина эвакуировала четырех своих граждан из Сирии
Пятница, 20 сентября 2024, 22:43
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел совместно эвакуировали с территории Сирии четырех украинских граждан - трех женщин и одного ребенка.
Источник: Главное управление разведки МО Украины
Дословно: "Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Главного управления разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины."
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Україна евакуювала з території Сирії чотирьох українських громадян – трьох жінок і одну дитину.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 20, 2024
Відео: Головне управління розвідки МО України pic.twitter.com/fdSRURKUJ9
Детали: Сообщается, что в результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - трое женщин и один ребенок.