Кількість постраждалих через російський удар по центру Харкова зросла до 7

Ввечері 20 вересня російські військові завдали три авіаудари по Харкову, у результаті чого постраждали 7 людей, серед них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова".

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Деталі:За словами Синєгубова, всього по місту зафіксували три удари. Окупанти пошкодили кіоски, вікна в лікарні, готель, біля якого раніше вже було влучання. Наразі відомо про одного постраждалого.

Мер міста написав про влучання по центральній частині міста, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що росіяни двічі вдарили по Шевченківському району та один раз по Київському. Згодом Терехов повідомив про 4 постраждалих, серед яких 10-річна дитина з гострою реакцією на стрес.

Оновлено: О 23:26 Синєгубов написав, що заклад медицини біля якого було влучання — функціонує. Серед пацієнтів постраждалих немає. Значних пошкоджень будівлі не зафіксували, в одному з корпусів пошкоджено вікна.

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Пізнише він додав, що кількість постраждалих зросла до 5, серед них — одна жінка госпіталізована.

О 23:43 мер Харкова повідомив про 7 постраждалих: "На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована".