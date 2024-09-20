Количество пострадавших из-за российского удара по центру Харькова возросло до 7

Вечером 20 сентября российские военные нанесли три авиаудара по Харькову, в результате чего пострадали 7 человек, среди них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова".

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Детали: По словам Синегубова, всего по городу зафиксировали три удара. Оккупанты повредили киоски, окна в больнице, отель, возле которого ранее уже было попадание. Сейчас известно об одном пострадавшем.

Мэр города написал о попадании по центральной части города, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что россияне дважды ударили по Шевченковскому району и один раз по Киевскому. Впоследствии Терехов сообщил о 4 пострадавших, среди которых 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс.

Обновлено: В 23:26 Синегубов написал, что учреждение медицины возле которого было попадание — функционирует. Среди пациентов пострадавших нет. Значительных повреждений здания не зафиксировали, в одном из корпусов повреждены окна.

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Позже он добавил, что количество пострадавших возросло до 5, среди них — одна женщина госпитализирована.

В 23:43 мэр Харькова сообщил о 7 пострадавших: "На эту минуту известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован".