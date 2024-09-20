Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Количество пострадавших из-за российского удара по центру Харькова возросло до 7

Анастасия ПроцПятница, 20 сентября 2024, 23:19
Количество пострадавших из-за российского удара по центру Харькова возросло до 7
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 20 сентября российские военные нанесли три авиаудара по Харькову, в результате чего пострадали 7 человек, среди них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова".

Реклама:

Детали: По словам Синегубова, всего по городу зафиксировали три удара. Оккупанты повредили киоски, окна в больнице, отель, возле которого ранее уже было попадание. Сейчас известно об одном пострадавшем.

Мэр города написал о попадании по центральной части города, возле медицинского учреждения. Позже он уточнил, что россияне дважды ударили по Шевченковскому району и один раз по Киевскому. Впоследствии Терехов сообщил о 4 пострадавших, среди которых 10-летний ребенок с острой реакцией на стресс.

Обновлено: В 23:26 Синегубов написал, что учреждение медицины возле которого было попадание — функционирует. Среди пациентов пострадавших нет. Значительных повреждений здания не зафиксировали, в одном из корпусов повреждены окна.

РЕКЛАМА:

Позже он добавил, что количество пострадавших возросло до 5, среди них — одна женщина госпитализирована.

В 23:43 мэр Харькова сообщил о 7 пострадавших: "На эту минуту известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован".

Харьковобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Харьков
Россияне сбросили КАБы на Харьков: три человека пострадали
Враг второй раз за ночь ударил по Харькову
В Харькове прогремели взрывы: есть попадания
Последние новости
19:56
В Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
19:41
Ввоз наличной валюты достиг наибольшего показателя за десять лет
19:31
Футбол"Черноморец" благодаря курьезному голу Янакова вырвал ничью у ЛНЗ в 8 туре УПЛ
19:29
"Энергоатом" прокомментировал задержание работника: Нулевая толерантность к коррупции
19:12
В воскресенье не планируют выключать электроэнергию
19:08
На довыборах в Чехии победила партия экс-премьера, но коалиция сохранила большинство
18:40
В Литве резко ответили Беларуси на предложение "вернуться к конструктивному сотрудничеству"
18:31
Россияне попали в магазин в Донецкой области: убили продавщицу и мужчину
18:29
хоккейОдесский "Штурм" неожиданно обыграл "Кременчук" в полуфинале Кубка Украины
18:13
За сутки из-за боевых действий обесточивания происходили в шести областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: