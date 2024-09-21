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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн – Reuters

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 03:04
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн – Reuters
прапори України і США, ілюстрація Getty Images

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів, який планують оголосити наступного тижня.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошений наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

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Видання додає, що вміст і розмір пакету можуть змінитися в найближчі дні перед очікуваним підписом президента.

У публікації нагадують, що, починаючи з травня, США не надавали пакетів допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів через президентські повноваження на скорочення озброєнь (PDA).

Дослівно: "PDA дозволяє США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях. У серпні, коли Україна наближалася до Росії (під час операції в Курській області – ред.) і втрачала території на сході через російський наступ, США відправили два пакети допомоги, кожен на суму 125 мільйонів доларів".

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Деталі: Reuters додає, що проукраїнські лідери Конгресу США та адміністрація президента Джо Байдена працюють над досягненням домовленості щодо продовження на один рік дії щодо допомоги Україні на суму близько 5,5 млрд доларів, термін якої спливає 30 вересня.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський закликав США без затримок реалізовувати домовленості щодо постачання військової допомоги.

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