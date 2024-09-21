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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблі, серед них дитина

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 04:50
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблі, серед них дитина
фото: telegram Лисака

Вночі 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, убили щонайменше трьох людей, серед них дитина, ще трьох поранили.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Вілкула: "Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста.

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Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами".

Деталі: Вілкул зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

У місті розгортають штаб допомоги.

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Оновлено: Пізніше Вілкул повідомив про третю загиблу, яка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Лисак зазначив, що серед загиблих є дитина.

 
 

Пряма мова Лисака: "Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років.

Ракетний удар обірвав життя й двох жінок – 75 і 79 років".

"Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості".

"Зайнялися 2 приватні будинки – пожежі рятувальники приборкали.

Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто".

Кривий Рігракетний ударвійнаРосія
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