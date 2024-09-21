Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибшие, среди них ребенок

Ночью 21 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, убили по меньшей мере трех человек, среди них ребенок, еще троих ранили.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Вилкула: "Продолжается ликвидация последствий ракетной атаки по жилому сектору города.

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По меньшей мере 2 погибших и 3 раненых, в том числе дети. Могут еще быть люди под завалами".

Детали: Вилкул отметил, что к ликвидации последствий привлечены все спасательные, коммунальные и медицинские службы.

В городе разворачивают штаб помощи.

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Обновлено: Позже Вилкул сообщил о третьей погибшей, которая умерла в автомобиле скорой помощи.

Лысак отметил, что среди погибших есть ребенок.

Прямая речь Лысака: "Мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.

Ракетный удар оборвал жизнь и двух женщин – 75 и 79 лет".

"Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести".

"Загорелись 2 частных дома - пожары спасатели укротили.

Более двух десятков домов повреждены, еще 2 – разрушены. Изуродованы и школа, гараж и авто".