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Після атаки безпілотників у Росії горять склади боєприпасів

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 06:18
Після атаки безпілотників у Росії горять склади боєприпасів
детонація і пожежа у Краснодарському краї РФ, скриншот відео

Російські telegram-канали і ЗМІ повідомляють про пожежі на складі боєприпасів на Кубані та арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.

Джерело: Astra, Baza Mash, РИА-Новости, місцева влада

Деталі: Зазначається, що атаку безпілотників зафіксували в Тихорецькому районі Краснодарського краю.

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Внаслідок атаки відбулися пожежа і детонація. Влада заявила про евакуацію місцевого населення із селища, біля якого сталося загорання.

За даними Astra, місцеві жителі повідомили про атаку на склад із боєприпасами.

Крім того, про атаку БпЛА заявили і у Тверській області, жителі Торопця і найближчих населених пунктів чули вибухи.

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пожежа у Тверській області
фото: Astra

За даними Astra, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.

Губернатор Тверської області повідомив про нібито збиті дрони і роботу екстрених служб на місцях.

Росіябезпілотникипожежа
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