Після атаки безпілотників у Росії горять склади боєприпасів
Російські telegram-канали і ЗМІ повідомляють про пожежі на складі боєприпасів на Кубані та арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.
Джерело: Astra, Baza Mash, РИА-Новости, місцева влада
Деталі: Зазначається, що атаку безпілотників зафіксували в Тихорецькому районі Краснодарського краю.
Внаслідок атаки відбулися пожежа і детонація. Влада заявила про евакуацію місцевого населення із селища, біля якого сталося загорання.
За даними Astra, місцеві жителі повідомили про атаку на склад із боєприпасами.
Крім того, про атаку БпЛА заявили і у Тверській області, жителі Торопця і найближчих населених пунктів чули вибухи.
За даними Astra, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.
Губернатор Тверської області повідомив про нібито збиті дрони і роботу екстрених служб на місцях.