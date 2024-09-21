После атаки беспилотников в России горят склады боеприпасов

детонация и пожар в Краснодарском крае РФ, скриншот видео

Российские telegram-каналы и СМИ сообщают о пожарах на складе боеприпасов и арсенале ГРАУ Минобороны РФ.

Источник: Astra, Baza, Mash, РИА-Новости, местные власти

Детали: Отмечается, что атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.

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В результате атаки произошли пожар и детонация. Власти заявили об эвакуации местного населения из поселка, возле которого произошло возгорание.

По данным Astra, местные жители сообщили об атаке на склад с боеприпасами.

Кроме того, об атаке БпЛА заявили и в Тверской области, жители Торопца и ближайших населенных пунктов слышали взрывы.

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пожар в Тверской области фото: Astra

По данным Astra, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Октябрьском Тверской области.

Губернатор Тверской области сообщил о якобы сбитых дронах и работе экстренных служб на местах.