После атаки беспилотников в России горят склады боеприпасов
Российские telegram-каналы и СМИ сообщают о пожарах на складе боеприпасов и арсенале ГРАУ Минобороны РФ.
Источник: Astra, Baza, Mash, РИА-Новости, местные власти
Детали: Отмечается, что атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.
В результате атаки произошли пожар и детонация. Власти заявили об эвакуации местного населения из поселка, возле которого произошло возгорание.
По данным Astra, местные жители сообщили об атаке на склад с боеприпасами.
Кроме того, об атаке БпЛА заявили и в Тверской области, жители Торопца и ближайших населенных пунктов слышали взрывы.
По данным Astra, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Октябрьском Тверской области.
Губернатор Тверской области сообщил о якобы сбитых дронах и работе экстренных служб на местах.