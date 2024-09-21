Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

У війні проти України Росія втратила ще 1440 військових і 21 танк

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 07:30
У війні проти України Росія втратила ще 1440 військових і 21 танк
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1440 військових, 21 танк і 58 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 640920 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17170 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18270 (+58) од,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15561 (+92) од,
  • крилатих ракет ‒ 2593 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24966 (+68) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3125 (+10) од.

втрати у війніРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
втрати у війні
ВВС: Серед загиблих російських військових дедалі більше чоловіків віком 40+
ЗСУ за добу знешкодили 1 340 окупантів і 20 танків
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 130 солдатів і 14 танків за добу
Останні новини
22:06
Росіяни запустили "Шахеди" з півночі
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: