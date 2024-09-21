В войне против Украины Россия потеряла еще 1440 военных и 21 танк

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1440 военных, 21 танк и 58 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составили:

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