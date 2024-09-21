В войне против Украины Россия потеряла еще 1440 военных и 21 танк
Суббота, 21 сентября 2024, 07:30
За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1440 военных, 21 танк и 58 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 640920 (+1440) человек,
- танков – 8746 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 17170 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 18270 (+58) ед,
- РСЗО – 1193 (+4) ед,
- средств ПВО – 949 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15561 (+92) ед,
- крылатых ракет – 2593 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24966 (+68) ед,
- специальной техники – 3125 (+10) ед.