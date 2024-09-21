У Росії заявили про атаку понад 100 українських безпілотників

Російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та окупований Крим атакував 101 український БпЛА.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхні чергові засоби ППО нібито знищили і перехопили 101 український БпЛА літакового типу.

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Дослівно: "53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 БпЛА над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської областей та Республіки Крим, 16 БпЛА – над акваторією Азовського моря".