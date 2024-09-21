Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

У Росії заявили про атаку понад 100 українських безпілотників

Ольга Глущенко Субота, 21 вересня 2024, 07:50
У Росії заявили про атаку понад 100 українських безпілотників
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

Російське Міноборони заявило, що вночі 21 вересня територію Федерації та окупований Крим атакував 101 український БпЛА.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхні чергові засоби ППО нібито знищили і перехопили 101 український БпЛА літакового типу.

Реклама:

Дослівно: "53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 БпЛА над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської областей та Республіки Крим, 16 БпЛА – над акваторією Азовського моря".

Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Росія
Шольц повторив, що "не надасть Україні ракети, які долітають до Москви"
У війні проти України Росія втратила ще 1440 військових і 21 танк
Після атаки безпілотників у Росії горять склади боєприпасів
Останні новини
22:06
Росіяни запустили "Шахеди" з півночі
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: