В России заявили об атаке более 100 украинских беспилотников

Российское Минобороны заявило, что ночью 21 сентября территорию Федерации и оккупированный Крым атаковал 101 украинский БпЛА.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В российском ведомстве отметили, что их дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 101 украинский БПЛА самолетного типа.

Реклама:

Дословно: "53 БпЛА перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 БпЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БпЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БпЛА – над акваторией Азовского моря".