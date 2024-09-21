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В России заявили об атаке более 100 украинских беспилотников

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 сентября 2024, 07:50
В России заявили об атаке более 100 украинских беспилотников
беспилотник, фото иллюстративное с сайта Укринформ

Российское Минобороны заявило, что ночью 21 сентября территорию Федерации и оккупированный Крым атаковал 101 украинский БпЛА.

Источник: Минобороны РФ

Детали: В российском ведомстве отметили, что их дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 101 украинский БПЛА самолетного типа.

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Дословно: "53 БпЛА перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Краснодарского края, 5 – над территорией Калужской области, по 3 БпЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БпЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БпЛА – над акваторией Азовского моря".

Росcиябеспилотникивойна
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