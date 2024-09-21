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Двоє загиблих та 24 поранених через російські удари по Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 08:28
Двоє загиблих та 24 поранених через російські удари по Донеччині та Херсонщині
донеччина, ілюстративне фото: ОВА

У Донецькій області за добу 20 вересня росіяни поранили 17 людей, а в Херсонській – сімох, і ще двох вбили.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Росіяни поранили 17 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 3 в Андріївці, 2 в Дружківці, Богоявленці і Новоукраїнці, 1 у Торецьку, Мирнограді і Селидовому.

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Також російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонської області, зокрема  багатоповерхівку та 23 приватних будинки. Також окупанти пошкодили автобус, сільгосптехніку та приватні  автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами, зокрема, опинилися Антонівка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Станіслав, Микільське, Новокаїри, Дніпровське, Розлив, Одрадокам'янка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Козацьке, Кізомис, Дар'ївка, Іванівка, Інженерне, Приозерне,  Понятівка, Токарівка, Львове, Томарине та місто Херсон.

Херсонська областьДонецька областьобстріл
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