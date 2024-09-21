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Двое погибших и 24 раненых из-за российских ударов по Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 08:28
Двое погибших и 24 раненых из-за российских ударов по Донецкой и Херсонской областях
донетчина, иллюстративное фото: ОВА

В Донецкой области за сутки 20 сентября россияне ранили 17 человек, а в Херсонской - семерых, и еще двоих убили.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: Россияне ранили 17 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 3 в Андреевке, 2 в Дружковке, Богоявленке и Новоукраинке, 1 в Торецке, Мирнограде и Селидово.

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Также российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, в частности многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили автобус, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами, в частности, оказались Антоновка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Станислав, Никольское, Новокаиры, Днепровское, Разлив, Одрадокаменка, Томина Балка, Новоберислав, Нововоронцовка, Казацкое, Кизомыс, Дарьевка, Ивановка, Инженерное, Приозерное, Понятовка, Токаревка, Львовское, Томарино и город Херсон.

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Херсонская областьДонецкая областьобстрел
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