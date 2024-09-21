Сили ППО збили 5 ракет та 11 "Шахедів"

Сили української протиповітряної оборони у ніч на 21 вересня збили над шістьма областями 5 керованих авіаракет та 11 ударних БПЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зазначається, що загалом Росія запустила 25 повітряних цілей по Україні.

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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

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Відомо, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.