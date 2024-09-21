Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 "Шахедов"

Силы украинской противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября сбили над шестью областями 5 управляемых авиаракет и 11 ударных БПЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Отмечается, что в целом Россия запустила 25 воздушных целей по Украине.

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Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.

Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя сбито 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

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Известно, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.