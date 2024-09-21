Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 "Шахедов"
Силы украинской противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября сбили над шестью областями 5 управляемых авиаракет и 11 ударных БПЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: Отмечается, что в целом Россия запустила 25 воздушных целей по Украине.
Оккупанты ударили по Днепропетровщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.
Также враг выпустил 16 ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и Курска.
В результате противовоздушного боя сбито 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.
Известно, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.