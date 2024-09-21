Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Шольц повторив, що "не надасть Україні ракети, які долітають до Москви"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 09:13
Шольц повторив, що не надасть Україні ракети, які долітають до Москви
шольц, getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Джерело: Шольц під час заходу в місті Нідергерсдорф у Бранденбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: За словами Шольца, попри те, що багато хто його переконував передати Україні Taurus, "я не буду поставляти крилаті ракети, які долітають до Москви".

Реклама:

"Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції", – наголосив він.

Німецький канцлер також вважає, що зараз необхідно розглянути варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України.

Водночас він розкритикував позицію ультралівих та ультраправих партій, які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", – прокоментував Шольц.

РЕКЛАМА:

Німеччина послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

Опитування на початку року показувало, що переважна більшість німців підтримує рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Читайте також, хто в Німеччині блокує передачу ракет Taurus та що вони можуть змінити у війні з РФ

Шольцракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Шольц
Зеленський у Нью-Йорку зустрінеться з Шольцом
Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд
Шольц заявив, що не дозволить Україні удари по РФ, незалежно від рішення інших країн
Останні новини
22:06
Росіяни запустили "Шахеди" з півночі
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: