Шольц повторив, що "не надасть Україні ракети, які долітають до Москви"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Джерело: Шольц під час заходу в місті Нідергерсдорф у Бранденбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: За словами Шольца, попри те, що багато хто його переконував передати Україні Taurus, "я не буду поставляти крилаті ракети, які долітають до Москви".

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"Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції", – наголосив він.

Німецький канцлер також вважає, що зараз необхідно розглянути варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України.

Водночас він розкритикував позицію ультралівих та ультраправих партій, які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", – прокоментував Шольц.

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Німеччина послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

Опитування на початку року показувало, що переважна більшість німців підтримує рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

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