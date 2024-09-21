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Шольц повторил, что "не предоставит Украине ракеты, которые долетают до Москвы"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 09:13
Шольц повторил, что не предоставит Украине ракеты, которые долетают до Москвы
шольц, getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

Источник: Шольц во время мероприятия в городе Нидергерсдорф в Бранденбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: По словам Шольца, несмотря на то, что многие его убеждали передать Украине Taurus, "я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы".

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"Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер также считает, что сейчас необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины.

В то же время он раскритиковал позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", – прокомментировал Шольц.

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Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

Опрос в начале года показывал, что подавляющее большинство немцев поддерживает решение канцлера Олафа Шольца отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Читайте также, кто в Германии блокирует передачу ракет Taurus и что они могут изменить в войне с РФ

Шольцракетный ударРосcия
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