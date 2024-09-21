Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Росіяни скинули 108 КАБів на Україну та ще 25 на Курську область – Генштаб

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 09:38
Росіяни скинули 108 КАБів на Україну та ще 25 на Курську область – Генштаб
фото: росзмі

Протягом п’ятниці 20 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційних удари, задіявши 108 КАБів. Ще 25 КАБів окупанти скинули на свою ж Курську область.

Джерело: Генштаб

Деталі: Також за добу ворог здійснив 5300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ.

Реклама:

В Курській області авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

РЕКЛАМА:

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили десять атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито один штурм поблизу Виїмки.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори.

Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак.

Захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм.

За підтримки авіації агресор 18 разів на Времівському напрямку атакував українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Три атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Збройні силиракетний ударГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Після атаки безпілотників у Росії горять склади боєприпасів
У війні проти України Росія втратила ще 1440 військових і 21 танк
У Росії заявили про атаку понад 100 українських безпілотників
Шольц повторив, що "не надасть Україні ракети, які долітають до Москви"
Останні новини
22:06
Росіяни запустили "Шахеди" з півночі
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: