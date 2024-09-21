Россияне сбросили 108 КАБов на Украину и еще 25 на Курскую область - Генштаб

В течение пятницы 20 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБов. Еще 25 КАБов оккупанты сбросили на свою же Курскую область.

Источник: Генштаб

Детали: Также за сутки враг совершил 5300 обстрелов, 215 из них - из РСЗО.

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В Курской области авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска.

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По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении ВСУ отбили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отбит один штурм вблизи Выемки.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часового Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Неподалеку населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Защитники отбили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении различной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 21 штурм.

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времовском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось шесть боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Три атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.