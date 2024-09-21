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Україна працює над планом для перемовин з Росією – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 11:27
Україна працює над планом для перемовин з Росією – Зеленський
фото: ОП

Україна активно працює над планом, який буде стартом і фундаментом для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією, три пункти плану вже готові, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Виправлено: "Українська правда" не була запрошена на зустріч медіа з президентом, тому мала можливість опублікувати цю новину лише з посиланням на першоджерело, ІА "Інтерфакс"

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У першочерговому варіанті була цитата президента, що зустрічі щодо плану відбувалися з представниками РФ.

Прессекретар Зеленського повідомив УП, що зустрічі були з учасниками першого саміту. Новина з сайту "Інтерфакс-Україна" видалена. 

Пряма мова Зеленського: "Тому ми активно працюємо над нашим планом, три пункти уже підготовлені - зустрічі в онлайн форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий".

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Деталі: Президент каже, що уже підготовлено три пункти, вже відбулися зустрічі в онлайн форматі, "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

Водночас він вважає, що наразі РФ хоче продовжувати війну.

Пряма мова Зеленського: "Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - усі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни.

І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну".

ЗеленськиймирвійнаРосія
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