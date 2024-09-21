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Украина работает над планом для переговоров с Россией - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 11:27
Украина работает над планом для переговоров с Россией - Зеленский
фото: ОП

Украина активно работает над планом, который будет стартом и фундаментом для того, чтобы говорить в любом формате с Россией, три пункта плана уже готовы, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 20 сентября, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Исправлено: "Украинская правда" не была приглашена на встречу медиа с президентом, поэтому имела возможность опубликовать эту новость только со ссылкой на первоисточник, ИА "Интерфакс"

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В первоначальном варианте была цитата президента, что встречи по плану происходили с представителями РФ.

Пресс-секретарь Зеленского сообщил "Украинской правде", что встречи были с участниками первого саммита. Новость с сайта "Интерфакс-Украина" удалена.

Прямая речь Зеленского: "Поэтому мы активно работаем над нашим планом, три пункта уже подготовлены - встречи в онлайн формате состоялись. Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов".

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Детали: Президент говорит, что уже подготовлены три пункта, а с представителями РФ состоялись встречи в онлайн формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

В то же время он считает, что сейчас РФ хочет продолжать войну.

Прямая речь Зеленского: "Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором Саммите, потому что все наши союзники, включая ближайших, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, - все сказали, что Россия должна быть на втором Саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны.

И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать. Если им не нравится, будет понятна их реакция на конкретику, а не просто вообще - мы ничего не хотим и будем продолжать войну".

ЗеленскиймирвойнаРосcия
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