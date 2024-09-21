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Іран не передав Росії пускові установки до своїх балістичних ракет – ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 14:50
Іран не передав Росії пускові установки до своїх балістичних ракет – ЗМІ
Fath-360. Фото: Army Recognition Group

Разом із балістичними ракетами малої дальності Fath-360 Іран не передав Росії мобільні пускові установки, необхідні для їхнього запуску.

Джерело: Reuters з посиланням на співрозмовників, серед яких – європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський посадовець, "Європейська правда"

За словами американського співрозмовника Reuters, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет.

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Представник європейської розвідки сказав без додаткових уточнень, що не очікував надання Москві пускових установок.

Опитані Reuters експерти назвали кілька причин, з яких Росія не отримала пускові установки до Fath-360.

Одна з них – Москва може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет. Інша – це спроба Тегерана залишити простір для маневру в переговорах із західними державами.

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На сьогодні військова допомога Ірану російській кампанії в Україні включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.

Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії. 

ІранРосіяракетний удар
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