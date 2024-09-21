Иран не передал России пусковые установки к своим баллистическим ракетам - СМИ
Вместе с баллистическими ракетами малой дальности Fath-360 Иран не передал России мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска.
Источник: Reuters со ссылкой на собеседников, среди которых – европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам американского собеседника Reuters, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет.
Представитель европейской разведки сказал без дополнительных уточнений, что не ожидал предоставления Москве пусковых установок.
Опрошенные Reuters эксперты назвали несколько причин, по которым Россия не получила пусковые установки к Fath-360.
Одна из них – Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет. Другая – это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.
На сегодня военная помощь Ирана российской кампании в Украине включает поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, артиллерийских боеприпасов и широкую поддержку российскому производству БПЛА внутри страны.
Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.
Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.