Росіяни вдарили КАБами по Сумах: травмували людину, зруйнували будинки

У суботу вдень російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах, одна людина дістала травми, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, Сумська міська рада

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Дослівно ОВА: "Сьогодні вдень, 21 вересня, ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи.

Попередньо, одна людина отримала травми.

Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки".

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Деталі: Сумська міська рада повідомила, що два вибухи сталися в протилежних районах міста, у дачній та промисловій зонах.

Через обрив лінії без світла лишився район Баранівки.