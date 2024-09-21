Россияне ударили КАБами по Сумах: травмировали человека, разрушили дома

В субботу днем российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумах, один человек получил травмы, разрушены и повреждены частные дома.

Источник: Сумская областная военная администрация, Сумской городской совет

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Дословно ОВА: "Сегодня днем, 21 сентября, враг совершил авиационный удар по областному центру, применив КАБы.

Предварительно, один человек получил травмы.

Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки".

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Детали: Сумской городской совет сообщил, что два взрыва произошли в противоположных районах города, в дачной и промышленной зонах.

Из-за обрыва линии без света остался район Барановки.