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У Радбезі США кажуть, що не бачили плану Зеленського, але Байден "налаштований рішуче"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 19:07
У Радбезі США кажуть, що не бачили плану Зеленського, але Байден налаштований рішуче
президент США Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Директор із питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що Білий дім поки не знайомий зі змістом "Плану перемоги" президента Володимира Зеленського, однак нинішній президент США Джо Байден доручив "зрушити небо і землю" для допомоги Україні.

Джерело: Карпентер сказав в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Радбезу, США перебувають у постійній комунікації з українськими партнерами, але в цьому конкретному випадку, "я так розумію, Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план Байдена особисто".

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"Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", – додав він.

Карпентер відмовився говорити, чи підтримають у Білому домі "План перемоги", але наголосив, що Байден "абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді".

Пряма мова: "І він (Байден - ред.) доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше".

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Що передувало: Раніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська сторона вже ознайомилась із "Планом миру" Зеленського; цю ж оцінку повторили і в Держдепі.

За інформацією Bloomberg, "План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Зеленський казав, що "План перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.

СШАдопомога Україні
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