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В Совбезе США говорят, что не видели плана Зеленского, но Байден "настроен решительно"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 19:07
В Совбезе США говорят, что не видели плана Зеленского, но Байден настроен решительно
президент США Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что Белый дом пока не знаком с содержанием "Плана победы" президента Владимира Зеленского, однако нынешний президент США Джо Байден поручил "сдвинуть небо и землю" для помощи Украине.

Источник: Карпентер сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Совбеза, США находятся в постоянной коммуникации с украинскими партнерами, но в этом конкретном случае, "я так понимаю, Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане Байдена лично".

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"Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", – добавил он.

Карпентер отказался говорить, поддержат ли в Белом доме "План победы", но подчеркнул, что Байден "абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности".

Прямая речь: "И он (Байден - ред.) поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле – чтобы выделить все это как можно скорее".

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Что предшествовало: Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с "Планом мира" Зеленского; эту же оценку повторили и в Госдепе.

По информации Bloomberg, "План победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский говорил, что "План победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.

СШАпомощь Украине
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