В Совбезе США говорят, что не видели плана Зеленского, но Байден "настроен решительно"

Директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер заявил, что Белый дом пока не знаком с содержанием "Плана победы" президента Владимира Зеленского, однако нынешний президент США Джо Байден поручил "сдвинуть небо и землю" для помощи Украине.

Источник: Карпентер сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки", сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Совбеза, США находятся в постоянной коммуникации с украинскими партнерами, но в этом конкретном случае, "я так понимаю, Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане Байдена лично".

Реклама:

"Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", – добавил он.

Карпентер отказался говорить, поддержат ли в Белом доме "План победы", но подчеркнул, что Байден "абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности".

Прямая речь: "И он (Байден - ред.) поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле – чтобы выделить все это как можно скорее".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с "Планом мира" Зеленского; эту же оценку повторили и в Госдепе.

По информации Bloomberg, "План победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский говорил, что "План победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.