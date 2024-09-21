У Києві знову погіршилося повітря
У Києві в суботу ввечері спостерігається погіршення стану повітря.
Дослівно КМДА: "Станом на 20:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".
Деталі: До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендує:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
За даними портал IQ Air, що відслідковує якість повітря у світі, станом на 20:13 у Києві індекс якості повітря становить 116, що є "нездоровим для чутливих груп".
"Концентрація PM2.5 (твердих частинок – ред.) у Києві наразі у 7,2 рази перевищує щорічні рекомендації ВООЗ щодо якості повітря", – йдеться на порталі.
Що передувало: 20 вересня КМДА попередила, що у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – відчувався сильний запах гару.