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У Києві знову погіршилося повітря

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 20:10
У Києві знову погіршилося повітря
якість повітря у Києві станом на 20:20, iqair.com

У Києві в суботу ввечері спостерігається погіршення стану повітря.

Джерело: КМДА, IQ Air

Дослівно КМДА: "Станом на 20:00 у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

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Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області".

Деталі: До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендує:

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  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними портал IQ Air, що відслідковує якість повітря у світі, станом на 20:13 у Києві індекс якості повітря становить 116, що є "нездоровим для чутливих груп".

"Концентрація PM2.5 (твердих частинок – ред.) у Києві наразі у 7,2 рази перевищує щорічні рекомендації ВООЗ щодо якості повітря", – йдеться на порталі.

Що передувало: 20 вересня КМДА попередила, що у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області – відчувався сильний запах гару. 

Київекологія
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