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В Киеве снова ухудшился воздух

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 20:10
В Киеве снова ухудшился воздух
качество воздуха в Киеве по состоянию на 20:20, iqair.com

В Киеве в субботу вечером наблюдается ухудшение состояния воздуха.

Источник: КГГА, IQ Air

Дословно КГГА: "По состоянию на 20:00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

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Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области".

Детали: До улучшения ситуации с состоянием воздуха КГГА рекомендует:

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  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

По данным портал IQ Air, который отслеживает качество воздуха в мире, по состоянию на 20:13 в Киеве индекс качества воздуха составляет 116, что является "нездоровым для чувствительных групп".

"Концентрация PM2.5 (твердых частиц – ред.) в Киеве сейчас в 7,2 раза превышает ежегодные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха", – говорится на портале.

Что предшествовало: 20 сентября КГГА предупредила, что в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области - чувствовался сильный запах гари.

Киевэкология
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