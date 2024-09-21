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У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина, ще одна у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 21:25
У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина, ще одна у важкому стані
знищене авто в Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram

Внаслідок ворожої атаки дроном-камікадзе по Нікополю загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка, поранено 4-річну дівчинку і 25-річного чоловіка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

постраждала дитина в Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram
постраждала дитина в Нікополі, фото: Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна мала та 25-річний чоловік.

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Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди.

Потерпілі госпіталізовані. Дитина – "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу".

НікопольДніпропетровська областьдітивійна
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