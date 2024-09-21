У Нікополі від ворожого дрона загинула дитина, ще одна у важкому стані
Субота, 21 вересня 2024, 21:25
Внаслідок ворожої атаки дроном-камікадзе по Нікополю загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка, поранено 4-річну дівчинку і 25-річного чоловіка.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна мала та 25-річний чоловік.
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Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди.
Потерпілі госпіталізовані. Дитина – "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу".