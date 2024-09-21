В Никополе от вражеского дрона погиб ребенок, еще один в тяжелом состоянии
Суббота, 21 сентября 2024, 21:25
В результате вражеской атаки дроном-камикадзе по Никополю погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина, ранены 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.
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Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.
Пострадавшие госпитализированы. Ребенок – "тяжелый". Обоим оказывают всю необходимую медпомощь".