Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

В Никополе от вражеского дрона погиб ребенок, еще один в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 21:25
В Никополе от вражеского дрона погиб ребенок, еще один в тяжелом состоянии
уничтоженное авто в Никополе, фото: Сергей Лысак в Telegram

В результате вражеской атаки дроном-камикадзе по Никополю погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина, ранены 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

пострадавший ребенок в Никополе, фото: Сергей Лысак в Telegram
пострадавший ребенок в Никополе, фото: Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.

Реклама:

Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди.

Пострадавшие госпитализированы. Ребенок – "тяжелый". Обоим оказывают всю необходимую медпомощь".

НикопольДнепропетровская областьдетивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Мужчина поджег себя в Полтавской ОГА

видео ВСУ отбили штурм россиян в районе Песчаного: двигалось 50 единиц техники

видеоВ Киеве между военным и топ-чиновником НБУ, который имел при себе оружие, произошла стычка

обновлено, фотоРоссияне нанесли ракетный удар по управлению Нацполиции в Кривом Роге: известно о 6 пострадавших

В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка – WSJ

фото, дополненоРоссияне атаковали Измаил – убили 3 людей, ранили 14

Все новости...
Никополь
Один из раненых в результате российского удара по Никополю умер в больнице
На Днепропетровщине от российских обстрелов пострадали три человека
Россияне обстреляли Никополь – убили ребенка и ранили 3 взрослых
Последние новости
16:18
Прорыв за 70 лет: FDA одобрил новый препарат от шизофрении
16:12
Лукашенко повторил риторику Кремля о ядерном оружии и "красных линиях"
16:03
ЕС оштрафовал Meta на 91 миллион евро за ненадлежащее хранение паролей
16:02
фото"Мы поженились, поздравьте нас": как ИИ-фото с "военными" в Facebook играют на руку России
16:01
баскетбол"Ривне" подписало третьего американского легионера
15:29
МОУ: В октябре в приложении "Резерв+" заработает сервис рекрутинга
15:19
Из-за нехватки средств у партнеров военные поставки Украине под угрозой – Bloomberg
15:14
Следователи по делу убийства Фарион не разрешают рассказывать детали расследования
15:10
Гетманцев не исключает, что появится потребность повысить НДС
15:00
Футбол14-летний талант "Барселоны" дебютировал за сборную Украины U-16
Все новости...
Реклама:
Реклама: