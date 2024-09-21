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Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, є поранені

Катерина Тищенко, Олена ІвашківСубота, 21 вересня 2024, 23:09
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, є поранені
ілюстративне фото gwaramedia.com

У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждали щонайменше 12 осіб, серед них дитина.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову.

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Один із них – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця".

Пряма мова Терехова: "Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань – збирається".

Деталі: Згодом Синєгубов підтвердив, що окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок.

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О 23:28 Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше троє поранених.

О 23:31 Терехов написав, що наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих.

00:06 Синєгубов написав, що за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу КАБом у Шевченківському районі Харкова серед постраждалих одна дитина. 

Навпроти будинку горіли 4 автомобіля, пошкоджено 21 автомобіль. Огляд місця триває.

Харківвійна
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