Россияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые
В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, есть попадание в жилую многоэтажку: пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них три ребенка.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову.
Одно из них – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места".
Прямая речь Терехова: "Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях – собирается".
Детали: Впоследствии Синегубов подтвердил, что оккупанты попали в жилой многоэтажный дом.
В 23:28 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке по меньшей мере трое раненых.
В 23:31 Терехов написал, что известно о по меньшей мере 12 пострадавших.
00:06 Синегубов написал, что по уточненной информации, в результате обстрела КАБом в Шевченковском районе Харькова среди пострадавших один ребенок.
Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается.
00:22 Терехов сообщил, что в близлежащих многоэтажках выбиты стекла, 60 жителей пострадавшего дома эвакуированы.
Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17.
В 00:44 Синегубов рассказал, что в Харькове количество пострадавших возросло до 13 человек, их возраст от 8 до 84 лет.
Среди пострадавших два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные - в состоянии средней тяжести. Госпитализированы шесть человек.
У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждали щонайменше 18 осіб, серед них троє дітей. pic.twitter.com/c5wc6RXYop— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2024
В 1:18, по словам Синегубова, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. У большинства - острые реакции на стресс.