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Россияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивВоскресенье, 22 сентября 2024, 00:09
Россияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые
иллюстративное фото gwaramedia.com

В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, есть попадание в жилую многоэтажку: пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них три ребенка.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову.

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Одно из них – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места".

Прямая речь Терехова: "Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях – собирается".

Детали: Впоследствии Синегубов подтвердил, что оккупанты попали в жилой многоэтажный дом.

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В 23:28 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке по меньшей мере трое раненых.

Фото Олега Синегубова
Фото Олега Синегубова

В 23:31 Терехов написал, что известно о по меньшей мере 12 пострадавших.

00:06 Синегубов написал, что по уточненной информации, в результате обстрела КАБом в Шевченковском районе Харькова среди пострадавших один ребенок.

 
Фото Олега Синегубова

Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается.

00:22 Терехов сообщил, что в близлежащих многоэтажках выбиты стекла, 60 жителей пострадавшего дома эвакуированы.

Фото Олега Синегубова
Фото Олега Синегубова

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17.

В 00:44 Синегубов рассказал, что в Харькове количество пострадавших возросло до 13 человек, их возраст от 8 до 84 лет.

Фото Олега Синегубова
Фото Олега Синегубова

Среди пострадавших два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные - в состоянии средней тяжести. Госпитализированы шесть человек.

В 1:18, по словам Синегубова, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. У большинства - острые реакции на стресс.

Харьковвойна
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