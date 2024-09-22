Росіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, є поранені

У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждала щонайменше 21 особа, серед них троє дітей.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову.

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Один із них – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця".

Фото Олега Синєгубова

Пряма мова Терехова: "Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань – збирається".

Фото Олега Синєгубова

Деталі: Згодом Синєгубов підтвердив, що окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок.

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Фото Олега Синєгубова

О 23:28 Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше троє поранених.

О 23:31 Терехов написав, що наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих.

00:06 Синєгубов написав, що за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу КАБом у Шевченківському районі Харкова серед постраждалих одна дитина.

Навпроти будинку горіли 4 автомобіля, пошкоджено 21 автомобіль. Огляд місця триває.

Фото Олега Синєгубова

О 00:22 Терехов написав, що у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки, 60 мешканців постраждалого будинку евакуйовано.

Серед постраждалих троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років, ще двом підліткам по 17.

Фото Олега Синєгубова

О 00:44 Синєгубов розповів, що у Харкові кількість постраждалих зросла до 13 людей, їхній вік від 8 до 84 років.

Серед постраждалих двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у стані середньої важкості. Госпіталізовано шестеро людей.

У суботу ввечері росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку: постраждали щонайменше 18 осіб, серед них троє дітей. pic.twitter.com/c5wc6RXYop — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 21, 2024

О 1:18, за словами Синєгубова, кількість постраждалих збільшилася до 18 людей. У більшості - гострі реакції на стрес.