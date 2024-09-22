В Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"

Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник "Шахед-136B" на військовому параді в суботу.

Джерело: іранське державне агентство IRNA

Деталі: Як йдеться у повідомленні, твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).

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Іранське державне агентство також повідомляє, що безпілотник "Шахед-136B" є модернізованою версією "Шахед-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4 000 кілометрів (2 500 миль).

Зброя була продемонстрована на параді в Тегерані в пам'ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років.

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