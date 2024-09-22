Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

В Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"

Олена ІвашківНеділя, 22 вересня 2024, 04:56
В Ірані на параді показали модернізований Шахед-136B
фото з відкритих джерел

Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник  "Шахед-136B" на військовому параді в суботу.

Джерело: іранське державне агентство IRNA

Деталі: Як йдеться у повідомленні, твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).

Реклама:
 
фото: IRNA

Іранське державне агентство також повідомляє, що безпілотник "Шахед-136B" є модернізованою версією "Шахед-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4 000 кілометрів (2 500 миль).

Зброя була продемонстрована на параді в Тегерані в пам'ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років.

Нагадаємо: 

РЕКЛАМА:
  • Росія використовує безпілотники "Шахед-136" у війні проти України. 
  • В особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані побудували завод, який має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку; станом на кінець квітня він випередив графік і поставив РФ 4,5 тисячі БПЛА.
  • Дальність польоту "Shahed-136" становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 45 кг Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 км. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БпЛА має гучний двигун MD 550.

ШахедІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

оновлено, фотоРосіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Росіяни атакували "Шахедами" енергооб'єкти на Сумщині
AP: Зеленський у США відвідає завод з виробництва 155-мм артснарядів 
DeepState: Сили оборони відновили позиції на Донеччині та просунулися у Курській області
ISW: У Росії арештували командира штурмового загону, який воював в Україні
Останні новини
21:35
Зеленський підбив підсумки візиту до США: Багато завдань реалізували
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
19:56
фото, відеоУ Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: