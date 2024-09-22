В Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"
Неділя, 22 вересня 2024, 04:56
Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник "Шахед-136B" на військовому параді в суботу.
Джерело: іранське державне агентство IRNA
Деталі: Як йдеться у повідомленні, твердопаливна ракета "Джихад", має дальність польоту 1000 кілометрів (понад 600 миль).
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Іранське державне агентство також повідомляє, що безпілотник "Шахед-136B" є модернізованою версією "Шахед-136", з новими функціями і дальністю польоту понад 4 000 кілометрів (2 500 миль).
Зброя була продемонстрована на параді в Тегерані в пам'ять про початок ірано-іракської війни 1980-88 років.
Нагадаємо:
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- Росія використовує безпілотники "Шахед-136" у війні проти України.
- В особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані побудували завод, який має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку; станом на кінець квітня він випередив графік і поставив РФ 4,5 тисячі БПЛА.
- Дальність польоту "Shahed-136" становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 45 кг Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 км. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БпЛА має гучний двигун MD 550.