В Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"

Иран представил новую баллистическую ракету и модернизированный ударный беспилотник "Шахед-136B" на военном параде в субботу.

Источник: иранское государственное агентство IRNA

Детали: Как говорится в сообщении, твердотопливная ракета "Джихад", имеет дальность полета 1000 километров (более 600 миль).

Реклама:

фото: IRNA

Иранское государственное агентство также сообщает, что беспилотник "Шахед-136B" является модернизированной версией "Шахед-136", с новыми функциями и дальностью полета более 4 000 километров (2 500 миль).

Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.

Напомним:

РЕКЛАМА: