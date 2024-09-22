В Иране на параде показали модернизированный "Шахед-136B"
Воскресенье, 22 сентября 2024, 04:56
Иран представил новую баллистическую ракету и модернизированный ударный беспилотник "Шахед-136B" на военном параде в субботу.
Источник: иранское государственное агентство IRNA
Детали: Как говорится в сообщении, твердотопливная ракета "Джихад", имеет дальность полета 1000 километров (более 600 миль).
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Иранское государственное агентство также сообщает, что беспилотник "Шахед-136B" является модернизированной версией "Шахед-136", с новыми функциями и дальностью полета более 4 000 километров (2 500 миль).
Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.
Напомним:
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- Россия использует беспилотники "Шахед-136" в войне против Украины.
- В особой экономической зоне России "Алабуга" в Татарстане построили завод, который должен производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно; по состоянию на конец апреля он опередил график и поставил РФ 4,5 тысячи БПЛА.
- Дальность полета "Shahed-136" составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом до 45 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета - 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 м с крейсерской скоростью 180 км/ч. БпЛА имеет шумный двигатель MD 550.