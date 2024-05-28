Російський завод у Татарстані має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" на рік, але вже випереджає графік − WSJ

Завод в особливій економічній зоні Росії "Алабуга" у Татарстані, який на початку квітня атакували українські дрони, має виготовляти 6 тисяч "Шахедів" щороку; станом на кінець квітня він випередив графік і вже поставив РФ 4,5 тисячі БПЛА, пише The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Деталі: Видання пише, що російські бізнесмени уклали угоду щодо будівництва заводу з виробництва безпілотників наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Тегерана з вигідною пропозицією: 1,7 мільярда доларів, частина з яких мають бути сплачені золотими злитками.

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Інформацію про такі незвичайні умови оприлюднила у лютому хакерська групою під назвою Prana Network, яка заявила, що зламала поштові сервери, пов'язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

Дослівно WSJ: "Згідно з контрактом між російськими менеджерами заводу та їхніми іранськими партнерами, який просочився в мережу Prana Network і був незалежно підтверджений двома радниками британського уряду, завод в Алабузі має виробляти 6000 ударних безпілотників Shahed на рік, на додаток до розвідувальних дронів.

Наприкінці квітня завод випередив свій виробничий графік, вже поставивши 4500 обіцяних "Шахедів", згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень − лондонського аналітичного центру, що спеціалізується на питаннях оборони".

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Деталі: За даними української військової розвідки та колишнього сирійського офіцера з групи моніторингу конфліктів Etana, російських солдатів вже навчають керувати безпілотниками в Сирії разом з інструкторами з Корпусу вартових революції та підтримуваного Іраном бойового угруповання Хезболла.

"Десятки розвідувальних безпілотників М3 "Альбатрос", виготовлених на заводі в Алабузі, отримали детальну фоторозвідку українських позицій і пересувань на лінії фронту. Їх виробник заявив, що безпілотники вже допомогли відбити спробу вторгнення України в прикордонну російську Бєлгородську область", − пише видання.

Повідомляться, що також Росія замість чекати на іранські боєголовки виробляє власні. А це своєю чергою прискорює виробництво боєздатної зброї. За даними експерта з безпілотників, який раніше працював в ООН, Генрі Томпсона, найновіші версії "Шахедів" були виготовлені в Росії. До такого висновку він дійшов, коли проаналізував уламки, знайдені в Україні.

Видання пише, що перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій.

Однак для розширення виробництва безпілотників Росія потребувала кваліфікованих робітників для їхньої збірки.

"Початкове виробництво розвідувальних апаратів "Альбатрос" значною мірою покладалося на студентів найближчих технічних коледжів, але їх було недостатньо, щоб задовольнити амбіції Москви. Тож виробники почали шукати робочу силу в Африці.

На початку минулого року російські бізнесмени з особливої економічної зони "Алабуга" орендували зал у школі в Кампалі, столиці Уганди, і зібрали на презентацію молодих студенток. Їм пропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на батьківщині в Уганді, з оплатою авіаквитків, безкоштовним проживанням та університетським дипломом для участі в програмі "робота-навчання"", − пише WSJ з посиланням на відеозапис події, який зробила "Алабуга", та свідчення присутніх на заході людей.

За словами угандійських чиновників, з того часу до вільної зони "Алабуга" поїхали понад тисячу жінок з усієї Африки, а цього року, ймовірно, до них приєднається ще тисяча студенток.

"У рекламних відеороликах, розміщених вільною зоною Алабуга, показано, як студенти роз'їжджають коридорами на скейтбордах під звуки техно. Зарплата становить майже 1000 доларів на місяць, що майже вдвічі перевищує середню зарплату в Росії.

На інших кадрах, опублікованих вільною зоною, видно, як африканка, одягнена в захисний костюм і маску, приклеює два крила до корпуса одного з розвідувальних дронів "Альбатрос". Офіційні особи в Кампалі підтвердили, що люди, яких відправили до Алабуги, збирають безпілотники", − пише видання.

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